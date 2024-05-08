Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) спростували міф про нібито необхідність особистої присутності пацієнта в аптеці при отриманні ліків або медвиробів за електронним рецептом за програмою реімбурсації.

Не обов’язково особисто

– Інформація про те, що пацієнт з е-рецептом має прийти по Доступні ліки, інсулін або інші ліки чи медвироби програми реімбурсації лише особисто, не відповідає дійсності, – ідеться в повідомленні.

За словами експертів, за потреби ліки пацієнту за е-рецептом можуть отримати рідні. Потрібно лише повідомити їм номер рецепта. В аптеку не обов’язково вирушати особисто.

Алгоритм дій

В аптеці фармацевту необхідно повідомити 16-значний номер рецепта. А далі обрати із запропонованих ліків саме ті, які потрібні.

– Тож попередьте тих, хто отримуватиме для вас ліки, які саме препарати потрібні, в якій кількості, якого виробника, – попередили в НСЗУ.

Якщо в аптеці відсутнє необхідне торговельне найменування ліків, то його можна замовити і забрати за кілька днів. Або звернутися в іншу аптеку, що відпускає Доступні ліки.

Джерело: НСЗУ