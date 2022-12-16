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Не один, а цілих два: вчені виявили наявність у змій кліторів

16 Грудня 2022, 17:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
змея
Джерело: Pixabay

Австралійська дослідниця Меган Фолвелл під час експерименту підтвердила власну гіпотезу про те, що у змій все ж є клітори. Хоча до цього вважалося, що цей орган у плазунів зник в процесі еволюції.

Повідомляється, що Меган виявила у змії два окремих клітора — геміклітори. Вони розділені еректильною тканиною і приховані внизу хвоста.

Відзначається, що вчена на початку працювала зі смертельною змійкою, а потім її команда проаналізувала в цілому дев’ять видів, в тому числі строкатого пітона, гадюку шумливу і мокасинову мексиканську змію.

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З’ясувалося, що геміклітори були різні за розміром, але їхня наявність не викликала ніяких сумнівів. Також дослідники виявили, що у деяких видів змій клітор крихкий і маленький – менше міліметра.

Вчені повідомляють, що це відкриття також дозволило пояснити поведінку змій під час прелюдій — самці часто труться хвостами або обвиваються навколо хвоста свого партнера, саме там, де розташований клітор.

Джерело
ВВС
Теги
Змія Наукові дослідження
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