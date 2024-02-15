У Сумах патрульному Дмитру Зуєнку довелося виконати дуже незвичайне завдання: він став асистентом під час пологів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Лікарі набрали 102

– Супровід породіллі вже став звичною справою. А от приймати пологи, як цього разу в Сумах — це щось новеньке, – йдеться в повідомленні.

Білошицький пише, що у 33-річної жінки почалися активні перейми. Але вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися по допомогу на лінію 102.

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Без вагань став асистентом

– Наш патрульний Дмитро Зуєнко без вагань став асистентом, допоміг умовити перелякану жінку і прийняти пологи, – пише Білошицький.

За його словами, вже за 15 хвилин на світ з’явилася здорова дівчинка. Абсолютно нетипове завдання точно запам’ятається на все життя, впевнений перший заступник начальника Департаменту.

Джерело: Олексій Білошицький