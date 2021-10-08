Лікарі Великої Британії ретельно проаналізували історії хвороби декількох тисяч пацієнтів, що накопичилися за час пандемії Сovid-19. Отримані результати дали можливість поновити перелік симптомів коронавірусної інфекції.

На думку англійських медиків, симптоми Covid-19 дещо змінилися. Очевидно, в зв’язку з появою більш потужного за ступенем заразності коронавірусного варіанту Дельта.

Лікарі також відзначають, що симптоматика Covid-19, дійсно, в більшості випадків схожа на клінічні прояви гострих респіраторних захворювань.

Приводом для оновлення Covid-симптомів стали ознаки, які раніше не проявлялися ознаки і які можна прийняти за розлад травного тракту і шлункової інфекції.

Оновлений перелік симптомів Covid-19 виглядає тепер наступним чином. Це допоможе вам відрізнити застуду від коронавірусу:

підвищення температури

озноб

загальна слабкість

сухий кашель

першіння в горлі

чхання

нежить

м’язовий біль

біль в грудині

зникнення нюху і смаку

відсутність апетиту

порушення роботи шлунково-кишкового тракту

Частіше за інші, на думку медиків, зустрічаються сім з перерахованих симптомів: зникнення апетиту, нежить, кашель, міалгія, підвищена температура, зміна смакових рецепторів, озноб.

А між тим, ситуація із захворюваністю коронавірусною інфекцією в Україні продовжує загострюватися. Наприклад, у Харкові кількість хворих на коронавірус щодня зростає. У 17-й міській лікарні готові розгорнути додаткові 30 ліжок для пацієнтів з Covid-19. Про це повідомив головний лікар медзакладу Дмитро Черепов після брифінгу в міській раді.

Джерело: Express