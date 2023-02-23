Житель Великої Британії Кейсі Кінг важив 845 фунтів (383 кг) і змушений був купатися в кориті під відкритим небом, оскільки не вміщався у ванній. Тепер він з гордістю демонструє вражаючу втрату ваги на 600 фунтів (272 кг). Кейсі схуд до 250 фунтів (113 кг) і хоче скинути ще 25 (11 кг).

Чоловік, який документує свій прогрес у соціальних мережах, сподівається пройти операцію з видалення зайвої шкіри, що звисає з живота, грудей та рук.

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Кейсі розповідає, що чотири роки тому він був безробітним і жив зі своїм батьком Денні, якому доводилося доглядати за хворобливо огрядним сином.

– Звичайний день для мене – це прокинутися близько 12, вирішити, що я збираюся з’їсти негайно, а потім телевізор, відеоігри, ліжко, – зізнається британець.

За його словами, все це він робив оголеним, тому що жоден одяг йому не підходив.

Ігрове співтовариство стало для нього безпечним простором, тому що воно дозволяло йому втекти від повсякденного життя.

Кейсі зізнався, що його життя склалося не так, як він думав.

– Я ніколи б не подумав, що в 34 роки буду жити з батьком, у мене не буде ні роботи, ні справжніх грошей, і я буду цілими днями грати у відеоігри і їсти, — сказав він.

Потім Кейсі познайомився з баріатричним хірургом. Але для того, щоб лягти під ніж, йому довелося схуднути самостійно. Спочатку він боровся зі здоровим харчуванням і тренуваннями, але потім втрутилася його мати. Вона стежила за тим, як і що він їсть, і змушувала бути активним, а не сидіти, граючи у відеоігри.

Кейсі пройшов гастректомію, щоб зменшити бічну частину шлунка. Операція допомогла йому схуднути на 35 кг. Після він дотримувався суворої дієти і найняв особистого тренера.

Сьогодні Кейсі знайшов роботу і охоче ділиться фотографіями сертифікатів і значків зі своїми 38 тис. підписників в Instagram.

Фото: Instagram