Одні з перших, хто зіштовхується з коронавірусом – лікарі екстреної медичної допомоги. Вони госпіталізують хворих кожного дня протягом багатьох годин та постійно мають підвищений ризик захворіти.

Водій станції екстреної медичної допомоги Сергій Головань за кілька днів святкуватиме ювілей – 60 років. З них 15 років він працює у швидкій. За його словами, так важко, як у пандемію коронавірусу, не було ніколи.

– У молодості навіть пологи приймали, пуповину перерізав. Мене навіть кумом хотіли взяти, – розповів чоловік.

Крайня хвиля Covid-захворюваності розпочалася цієї осені. Водій стверджує, що найважче працювати саме у цей період, адже викликів дуже багато.

– Коли я приїхав і побачив перший раз хвору на Covid-19, яка спустилась з 3-го поверху і почала задихатися. Пам’ятаю, що тоді з переляку я сів у машину та надягнув три маски, – каже водій Черкаської станції екстреної допомоги Дмитро Поденко.

23-річний чоловік щодня контактує з хворими на коронавірус. Сам тяжко не хворів, але він підозрює, що переніс захворювання на ногах. Водночас Сергій Іванович теж переніс недугу безсимптомно. Однак не усім щастить перехворіти легко.

Головань стверджує, що у нього були виїзди, коли тяжкохворих на коронавірус пацієнтів не встигали довести до лікарні.

Інколи люди нарікають на бригади екстреної допомоги за запізнення. Поденко каже, що насправді за дванадцятигодинну зміну, буває, що лікарі навіть поїсти не встигають.

Попри велике навантаження водії обожнюють свою роботу. Дмитро Поденко переконує, що розуміння того, що ти допоміг врятувати чиєсь життя разом із бригадою, приносить надзвичайні емоції.