ВООЗ попереджає, що спалах віспи мавп може лише верхівкою айсберга.

Керівник служби готовності до пандемії Сільвія Бріан каже, що незвичайне поширення вірусу віспи мавп можна легко стримати за допомогою правильних заходів.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що 200 випадків захворювання на мавпу віспу, виявлених за останні тижні за межами країн, де вірус зазвичай циркулює, можуть бути лише початком.

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– Ми не знаємо, чи ми спостерігаємо лише вершину айсберга, чи є ще випадки, які не виявлені у спільнотах? — визнала у п’ятницю на брифінгу Сільвія Бріан, голова ВООЗ із забезпечення готовності та профілактики епідемій та пандемій. .

З того часу, як 7 травня Велика Британія вперше повідомила про підтверджений випадок мавпячої віспи, в агентство охорони здоров’я ООН було зареєстровано близько 200 випадків у країнах, далеких від штатів, де вірус є ендемічним.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань зафіксував 219 таких випадків.

Випадки віспи мавп, ендемічні для низки країн Західної та Центральної Африки, були раптово виявлені більш ніж у 20 інших країнах світу, включаючи США, Австралію, Об’єднані Арабські Емірати та майже дюжину країн ЄС.

Міністерство охорони здоров’я Іспанії заявило у п’ятницю, що на даний момент там було підтверджено 98 випадків, у той час як у Великій Британії наразі налічується 90 підтверджених випадків зараження.

Тим часом у Португалії зареєстровано 74 підтверджені випадки захворювання, повідомили у п’ятницю органи охорони здоров’я, додавши, що всі випадки сталися у чоловіків, переважно у віці до 40 років.

Аргентина підтвердила перші два випадки віспи мавп у Латинській Америці у п’ятницю.

– Ми все ще знаходимося на самому початку цього заходу, – сказав Бріан представникам держав-членів, які були присутні на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві. – Ми знаємо, що найближчими днями у нас буде більше випадків, але панікувати не треба.

Фахівці стверджують, що це не та хвороба, про яку має турбуватися широка громадськість. Це не Covid або інші хвороби, які швидко поширюються.

Віспа мавп пов’язана з віспою, смертельним захворюванням, яке було ліквідовано у 1980 році. Але віспа мавп значно менш важка, з коефіцієнтом смертності 3-6%. Більшість людей одужують протягом трьох-чотирьох тижнів.

Симптоми віспи мавп

Початкові симптоми включають високу температуру, опухлі лімфатичні вузли та висипи, схожі на вітрянку.

Існує не так багато способів лікування, але деякі противірусні препарати, розроблені проти віспи, існують, у тому числі той, який нещодавно був схвалений проти віспи Європейським агентством з лікарських засобів, зазначила Бріан.

Було також виявлено, що вакцини, розроблені проти віспи, на 85% ефективні для запобігання віспі мавп.

Однак, оскільки віспа не становила загрози понад чотири десятиліття, більшість людей віком до 45 років не отримували вакцину, а запаси щеплень сьогодні дуже обмежені.

Бріан сказала, що експерти намагалися визначити, що спровокувало цю незвичайну ситуацію, заявивши, що попередні дослідження, мабуть, не вказують на те, що вірус, який викликає віспу мавп, змінився або мутував.

Вона висловила сподівання, що поширення вдасться зупинити, якщо буде вжито правильних заходів.