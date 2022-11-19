Вчені з Торонто виявили у канадських білохвостих оленів інший варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Microbiology.

Дослідники оглянули 300 диких тварин. У трьох оленів з південного Квебеку у мазках з носу виявлено генетичний матеріал SARS-CoV-2. У двох із них – новий варіант, який теж передається від тварини до людини.

Наголошується, шо виявлений вірус – це новий варіант, а не самостійний штам.

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У мікробіології та вірусології термін варіант або генетичний варіант використовується для описання підтипу мікроорганізму, який генетично відрізняється від основного штаму, але недостатньо – щоб називати його окремим штамом.

– Новий варіант є нащадком старішого вірусу B.1 і має 76 мутацій порівняно зі штамом предків SARS-CoV-2, – пояснюють науковці.

Для порівняння, варіанти Альфа, Бета та Дельта мали від 24 до 31 мутації, водночас нині домінантний варіант Омікрону BA.5 має 105 мутацій.

Зазначається, що вірус має низку мутацій у спайковому білку. Але зразки крові людей, які пройшли курс вакцинації або одужали від Covid-19, змогли нейтралізувати вид вірусу, який знайшли у білохвостого оленя.

Це свідчить, що, на відміну від мутацій Омікрону, генетичні зміни не дають вірусу уникнути антитіл, створених після щеплень або перенесеної інфекції.

Джерело: UofTNews