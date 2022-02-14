Фахівці 8-ї лікарні Першого медичного об’єднання Львова провели успішну багатогодинну операцію з порятунку травмованої руки ветеринара. Тепер у медика з’явилася реальна надія знову повернутися до улюбленої справи.

Оперативне втручання провели хірурги нещодавно створеного при 1 ПМО Львова Центру мікрохірургії кисті і стопи.

24-річний Андрій з Прикарпаття працює ветеринарним лікарем. Рятуючи життя потрапили в біду тваринам, йому доводиться оперувати практично щодня.

Але місяць тому з самим лікарем сталося нещастя: він невдало сперся на вікно, яке під вагою тріснуло. Порізи виявилися настільки глибокими, що осколки пошкодили сухожилля і нерви.

У районній лікарні молодому чоловікові зашили рани. Про те, що пальці правої руки не працюють, Андрій дізнався тільки через два тижні, коли зняли шви. Він не зміг взяти рукою не те, що медичний інструмент, а елементарно вилку.

Коли Андрій звернувся до лікарів 1 ПМО Львова, ті одразу попередили: єдине лікування – операція і зволікати не можна.

Щоб молода людина могла надалі згинати пальці, хірурги з’єднали розірване сухожилля і відновили цілісність серединного нерва. Операція тривала кілька годин і пройшла успішно.

І хоча попереду у Андрія два місяці реабілітації, після неї хірург має всі шанси повернутися до операційної і впевнено взяти в руки скальпель.

Новий напрямок мікрохірургії кисті і стопи поєднує в собі кілька спеціальностей, які дозволяють краще підійти до лікування кожного пацієнта, а саме: пластичної реконструктивної мікрохірургії, травматології та ортопедії, нейрохірургії, а також мікросудинної хірургії.

Хірурги нагадують: зволікати з лікуванням ні в якому разі не можна.

Джерело: 1 ТМО Львова