В Україні з 19 грудня стартує ініційована президентом України державна програма єПідтримка. Вона спрямована на підтримку бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії Covid-19, шляхом стимулювання попиту серед громадян.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 10 грудня. За його словами, відповідну постанову ухвалили 9 грудня під час позачергового засідання уряду.

Згідно з програмою, всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплення від коронавірусу, зможуть отримати 1 тис. грн від держави.

За ці кошти вони матимуть можливість придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, придбати книжки.

Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку Дія. На другому етапі (3 квартал 2022 року) запропонують альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

Зараз різні банки почали нагадувати про те, що можна отримати кошти від держави. Так сповіщення проходить користувачам Альфа-Банк, Приватбанк, Monobank, А-Банк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Щоб отримати кошти, необхідно буде оновити додаток, а далі йти за підказками й через програму електронних послуг вибрати один із банків у переліку.

Банки відкриватимуть віртуальну електронну картку, теоретично, зможуть видати і пластик. Гроші обіцяють протягом двох днів після заявки. Витратити їх можна упродовж чотирьох місяців із дня нарахування.

Детальніше про те, як отримати 1 тис. грн за вакцинацію – читайте на Фактах ICTV.