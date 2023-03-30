Даша і Михайло. Молоді люди, що зустрілися й покохали один одного. Та клята війна розлучила закоханих.

Михайло, ризикуючи власним життям і життям майбутніх дітей, ішов на ворожі танки.

Він був поранений. Ні, його тіло просто розшматувало уламками: хребет, руки ноги, які ще не рухаються. Він, увесь поламаний, перебуває у реанімації Обласної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

Зараз дивляться

Та завдяки лікарям, всі сподіваються на диво в майбутньому.

А зараз усі спостерігають диво кохання.

Хлопець приходив до тями і знов втрачав свідомість, але на вустах було її ім’я.

Зараз вони разом борються за життя і кохання, адже це для них – одне ціле. Даша пестить його волосся, схиляється на груди і слухає його серце.

У її обіймах непереборна жага завжди бути вдвох.

Як повідомив гендиректор медзакладу, лікарі домовилися про те, щоб розписати пару та повінчати у Дніпрі, в лікарні Мечникова.

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко