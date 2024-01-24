У Рівному медикам вдалося зберегти око і частково відновили зір військовому, попри складність поранення.

Як отримав поранення

29-річний Михайло – військовослужбовець із Рівненщини.

Ще з квітня 2022 року чоловік воював у лавах Збройних Сил. А до цього він три роки проходив службу в зоні АТО.

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Боєць отримав серйозне поранення під час штурму противника на Бахмутському напрямку в грудні минулого року.

У Михайла були пробиті легені, травма живота та серйозне пошкодження лівого ока, що призвело до втрати зору.

Лікування після поранення

Після отриманих поранень Михайла доставили до лікарні Дніпра, там видалили найбільші осколки з ока.

Подальше лікування відбувалося в Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка.

Згодом захисника перевели до Центру мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги.

Операція, щоб зберегти око

Завдання перед лікарями було не стільки відновити зір, скільки зберегти око.

– Ми пішли на операцію заради того, щоб зберегти око, якщо б цього не зробили, то за деякий час довелося б його видаляти, адже могло розпочатися запалення, – розповів завідувач центру Роман Павлів.

Мікрохірургічна операція пройшла успішно.

Лікарі здійснили заміну пошкодженого кришталику, видалили сторонні тіла та відновили пошкоджені частини ока.

За тиждень після операції Михайло вже почувається та проходить реабілітацію.

Військовий ділиться – мова про зір не йшла, головне було зберегти око, а тепер він бачить силуети, якщо ввімкнути світло чи дивитися на сонце.

Джерело: РОКЛ імені Юрія Семенюка

Фото: РОКЛ імені Юрія Семенюка