На першому місці серед причин смерті – судинні хвороби, від яких померла 248 231 людина, у тому числі ішемічна хвороба серця забрала життя 172 932 людей, від цереброваскулярних хвороб (інсульту) пішли з життя 48 008 осіб.

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих українців у період з січня по липень 2021 року із зазначенням причин смерті. З початку року померло 395 892 осіб , у тому числі в липні – 46 851 осіб.

Третє місце за офіційною інформацією, посіли злоякісні новоутворення (рак), вони стали причиною смерті 42 788 громадян.

Від Covid-19 померли 36 273 осіб (у т.ч. у липні – 599 осіб), від грипу та пневмонії – 9 951 особа (у липні – 747).

Для 14 114 осіб причиною смерті стали хвороби органів травлення.

У січні-липні інфекційні та паразитарні хвороби забрали життя 3 716 осіб, серед них туберкульоз – 1 705, від СНІДу померло 1 348 українців.

Крім того, 16 328 українців загинули в результаті: транспортних нещасних випадків 1 828 громадян, потонули – 1016 (у т.ч. у липні – 451), загинули на пожежі – 763, випадково отруїлися (крім алкоголю) – 957, отруїлися алкоголем – 1095, вкоротили собі віку – 3 588 (у липні – 600), загинули в результаті вбивств – 749.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що 82% випадків смертей від Covid-19 припадає на літніх людей.