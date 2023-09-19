Двоє людей у США після пересадки легенів від посмертного донора заразилися хворобою легіонерів.

За даними CDC, уперше трансплантовані органи були ідентифіковані як імовірне джерело інфекції легіонельозу.

Про це повідомила на своїй сторінці у соціальних мережах знана фахівчиня з інфекційних захворювань Ольга Голубовська.

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Вона ж зазначила, що у зв’язку з цією інформацією, вже треба вносити правки в щойно перевиданий український підручник для медуніверситетів.

В американській клініці захворіли пацієнти, яким пересадили по одній легені від одного посмертного донора – людини, яка потонула у прісноводній річці.

За словами Голубовської, зазвичай спалахи хвороби пов’язані з системами водопостачання у великих будівлях, за межами цих систем зараження, як правило, не відбувається, хоча й можливе. Це стосується випадків, коли у людей, що тонули у прісноводних водоймах, згодом діагностували легіонельоз.

Перші випадки інфікування легіонельозом були зафіксовані у польському Жешуві 17 серпня. На сьогодні хвороба забрала уже життя 25 осіб, летальність становить 15%.

За словами лікарів, підступність легіонельозу полягає в тому, що його складно відрізнити від інших респіраторних захворювань, а отже адекватне лікування може бути призначене запізно.

Джерело: Ольга Голубовська