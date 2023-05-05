Епідемія Covid-19 відсунула на другий план усі інші епідемії, що з ними бореться людство, але вони нікуди не ділися.

Зокрема, мова про ВІЛ і гепатити. В Україні ці хвороби, як і раніше, показують тривожну статистику, а війна лише погіршила ситуацію.

Директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк проаналізувала останні дані та дійшла невтішних висновків.

– За нашими підрахунками, в Україні зараз 260 тисяч людей живуть із ВІЛ. Проте, лише 69% знають про свій статус, – говорить Ольга.

Колись ми вважали, що ВІЛ – це проблема маргінальних груп споживачів наркотиків, чи чоловіків, що мають секс із чоловіками. Але сьогодні, за словами Ольги, це зовсім не так.

– 74% нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією припадають на гетеросексуальні контакти. Тобто, люди не асоціюють себе з цією проблемою, не користуються презервативами. І якщо навіть регулярно роблять якісь лабораторні обстеження, то тесту на ВІЛ серед них немає, – каже Ольга Сердюк.

Тож людям варто знову й знову нагадувати – епідемія ВІЛ/СНІД може торкнутися будь-кого. Не варто нехтувати обережністю.

Нині, навіть попри війну, можна швидко та безпечно пройти тестування, а якщо тест покаже позитивний результат, то доступна антиретровірусна терапія, ефективність якої доведена.

Якщо проблема ВІЛ, в принципі, знайома нашим громадянам завдяки великій роз’яснювальній роботі, яка велась в Україні, то проблема гепатитів – біла пляма. У більшості українців немає уявлення про справжню небезпеку цього захворювання.

– Це дуже загрозлива для воюючої України проблема. Нині в Україні реєструється 1 млн 350 тис. людей з гепатитом С і 560 тис. – із гепатитом В, – говорить директорка Фонду.

Це далеко не точні дані, бо немає інформації із зони бойових дій. А там, де кров, де поранення і травми, можливість захворіти на гепатит зростає в рази,

За словами Ольги Сердюк, лише 3% хворих на гепатит С знають про свій статус. Трохи більше, 6%, знають, що хворіють на гепатит В. Війна, на жаль, значно погіршила ситуацію.

Проте, як і з ВІЛ-інфекцією, з гепатитами сьогодні можна впоратися.

По-перше, в медзакладах є безкоштовні тести на гепатит, серед них і 15-хвилинні. По-друге, досить ефективною показала себе спеціальна терапія. Вона, звісно, серйозна, та може подолати хворобу, яка загрожує не лише здоров’ю, а й життю.