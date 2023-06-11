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Не виступатиме з балкона: що кажуть лікарі про здоров’я Папи Римського після операції

11 Червня 2023, 09:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Папа Римський
Джерело: Depositphotos

Як заявив учора, 10 червня, головний хірург Серджіо Альф’єрі, відновлення Папи Римського після операції проходить добре, але лікарі порадили йому не виголошувати недільне благословення з лікарняного балкона, щоб уникнути навантаження на черевну порожнину.

Натомість 86-річний Папа Римський Франциск виголосить молитву у своєму номері, в якому залишатиметься принаймні весь наступний тиждень

Як відомо, у середу Франциск переніс тригодинну операцію з видалення грижі живота. У черевну стінку було вставлено сітчастий протез.

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– Минуло всього три дні. Ми попросили Святого Отця бути обережним і уникати напруги. Щоразу, коли він встає з ліжка і сідає в крісло, це чинить тиск на стінки черевної порожнини, – пояснив Альф’єрі.

Головний хірург сказав, що Папі вже скасували внутрішньовенне харчування і він перейшов на напіврідку дієту. Він додав, що всі медичні показники в нормі, проблем із серцем немає, повне загоєння рубців на животі займе близько трьох місяців.

Ватикан заявив, що результати аналізів крові були хорошими, а рентгенографія грудної клітки не виявила проблем.

Нагадаємо, що уродженцю Аргентини Франциску видалили частину однієї легені через хворобу, коли йому був 21 рік.

Джерело
The Guardian
Теги
Медики Операція Папа Римський
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