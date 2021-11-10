У Центральній міській лікарні Рівного лікарі у відділеннях Covid-19 виснажені та не витримують навантаження, яке пов’язано зі збільшенням хворих.

Про це заявив головний лікар Центральної міської лікарні Рівного Євген Кучерук.

– Ми просто не витримуємо такого навантаження! Уявіть, коли в лікарні 340 хворих з Covid-19, щоб їх обслуговувати треба мінімум 600 персоналу! Люди мали б допомогти медикам та вакцинуватися. Це єдине спасіння для усіх нас! – зазначив він.

Кучерук закликав громадян вакцинуватися від коронавірусу та дотримуватися простих протиепідемічних правил, які можуть вберегти людину від потрапляння до лікарні з коронавірусом.

Він розповів, що люди, які захворіли мають одразу розпочати лікування, адже це запобігає тяжкому перебігу та полегшує симптоми хвороби. Багато людей не звертаються до лікарів вчасно, а поширюють хворобу далі, наражаючи на небезпеку інших людей. Вони доводять себе до стану, коли допомогти вже не можна.

– Повірте, лікування в умовах стаціонару в кризовому стані – це ходіння по краю прірви, навіть за умови, коли у нас є достатньо кисню, – наголосив лікар.

Кучерук додав, що нині вони вже пролікували близько 6 тис. пацієнтів з коронавірусом, з них 536 померли. Усі вони не були вакциновані від Covid-19.

За його словами, показники добової смертності в Україні наздогнали європейські країни весни 2020 року, коли щодня помирало 500 хворих.

Станом на 10 листопада у Рівненській області за добу зафіксували 1 037 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 843 людям, а помер 21 пацієнт.

Джерело: Олександр Третяк