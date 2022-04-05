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Не забуду, як дочка дивилась мені в очі і казала: Мамо, це все – Світлана з Маріуполя

5 Квітня 2022, 15:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

У Львівському Охматдиті лікуються діти, що вирвалися з пекла Маріуполя. Дві різні сім’ї, дві долі і дві схожі історії.

– Я ніколи не забуду, як моя донька йшла назустріч машинам, падала, непритомніла, дивилася мені в очі і казала – мамо, це все,- розповідає пані Світлана з Маріуполя, бабуся двохрічного Артемчика, що лікується в Охматдиті.

Вони вибиралися із Маріуполя на власних авто. Їхали колоною, і вже на під’їзді до Запоріжжя, на пагорбі їх почали обстрілювати із Градів.

 

Окрім Світлани і Артемка, у машині знаходилися дідусь, батьки хлопчика та його дядько. Усі, окрім Світлани, отримали важкі поранення і спочатку були госпіталізованими до лікарень Запоріжжя. А згодом – до Львова.

У маленького Артемчика тотальне мінно-вибухове ураження тіла. Але дякуючи лікарям, йому вже нічого не загрожує.

Тринадцятирічний Іван, який разом зі своїми батьками також їхав до Запоріжжя, отримав важчі ушкодження.

Хлопчика доправили до лікарні Львова у важкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою, відкритою травмою грудної клітки, множинними мінно-вибуховими ураженнями черевної порожнини, верхніх і нижніх кінцівок тощо. Хлопчик прибув з апаратами зовнішньої фіксації.

Сьогодні вже проведено кілька обстежень, скореговано терапію, він у свідомості, самостійно харчується.

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Зі слів мами Івана Марії, хлопчик під час обстрілів прощався із життям, проте, вижив і бореться. А ще він мріє стати справжнім футболістом.

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Війна в Україні , Львів , Маріуполь
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