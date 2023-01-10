Дворічна дівчинка зі Львова потрапила у лікарню після вживання пігулок від підвищеного тиску.

Напередодні Різдва в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр звернулися батьки дворічної Юліани. Вони забили на сполох, коли побачили, що дитина тримає у руках блістер з таблетками Каптопрес, який батько випадково залишив на дивані.

Кілька пігулок були подрібнені, а у ротику малечі виднілись сліди від ліків.

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– Наша донечка з народження гіперактивна, усім цікавиться і усе куштує на смак. Тож ми намагаємось не залишати на видноті ліки чи побутову хімію, – розповіла мама дівчинки.

Але у той день у чоловіка підвищився тиск, він прийняв ліки і вийшов з кімнати, забувши покласти їх в аптечку. Коли я побачила подрібнені ліки у руках Юліанки, то одразу викликала швидку.

Дитину з підозрою на отруєння гіпотензивними засобами ушпиталили у реанімаційне відділення ЗУСДМЦ.

– Ми стабілізували стан дівчинки, провели комплекс дезінтоксикаційних заходів, зокрема промили шлунок до чистих промивних вод, і розпочали інфузійну терапію. Маля почувалось добре, – розповів Павло Бодак, дитячий анестезіолог Центру.

У лікарні дівчинка пробула два дні. Медики кажуть, що родина вчасно звернулась за кваліфікованою допомогою, тож вдалось запобігти розвитку клінічних симптомів отруєння.

Педіатр-гастроентеролог ЗУСДМЦ Ірина Лошак розповіла, що головною небезпекою при отруєнні гіпотензивними засобами є різке падіння артеріального тиску та порушення гемодинаміки. Тому батькам слід бути дуже уважними і не залишати ці та інші медикаменти у доступних для дітей місцях.

– Наслідки отруєння ліками можуть бути різними – від легких і до летальних, – каже пані Ірина. – Залежить, який препарат спожила дитина і в якій кількості.

Те ж стосується і мийних засобів (прального порошку, рідкого мила, відбілювача, ацетону), засобів гігієни і антисептиків, таблеток від шкідників (тарганів, молі і комарів) тощо.

Щороку до токсикологічного центру ЗУСМДЦ надходить близько 50 дітей різного віку, які вживали ліки. Лікар Ірина Лошак зауважує, що у холодну пору, частішають випадки отруєння антипіретиками (парацетамолом), які використовують при лихоманці у дітей.

Тому лікарі нагадують батькам малюків, що ліки та інші небезпечні для дитячого здоров’я речі варто зберігати у недоступних місцях.

Якщо хтось у родині вживає серцеві препарати, гіпотензивні, психотропні чи заспокійливі засоби, подбайте про те, щоб дитина не могла до них дістатись.

А батьків підлітків закликаємо розмовляти з дітьми про небезпеку безвідповідального вживання ліків з реклами, наприклад, сумнівних засобів для схуднення чи заспокійливих. І також застерегти їх від участі у ризикованих челенджах у соцмережах, які передбачають вживання великої дози ліків.

Бережіть себе і близьких!

Джерело: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ