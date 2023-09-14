30-річна жителька США Рейчел Бейлі вже два роки годує свого 30-річного чоловіка Александра грудьми і стверджує, що це принесло низку переваг його здоров’ю.

Як повідомляється, чоловік Рейчел почав пити її грудне молоко, щоб допомогти їй, коли в неї була надмірна лактація під час годування дітей.

Сама жінка стверджує, що це не слід розцінювати як збочення, що подібні стосунки тільки зблизили пару.

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– Це свого роду табуйована тема, але ми хотіли поділитися нею, тому що не думаємо, що це погано, і нам не соромно, – зізнається Рейчел.

Александр почав пити грудне молоко Рейчел, коли та годувала грудьми їхню шестирічну доньку Арію. Тоді вони поїхали всією сім’єю в круїз і забули вдома молоковідсмоктувач.

За словами Рейчел, її груди сильно набрякли і було дуже боляче. І тоді на допомогу прийшов чоловік.

Подружжя розповідає про грудне вигодовування у своїх соціальних мережах і зауважує, що воно приносить користь для здоров’я.

Рейчел каже, що Александр не застуджувався протягом двох років після того, як почав пити її молоко, і багато хто помітив, що його шкіра стала набагато кращою.

За словами вчених, потенційна користь грудного молока для дорослих обмежена. Є деякі докази того, що його вживання може захистити від інфекцій або легких захворювань, а при місцевому використанні воно може мати ранозагоювальні властивості.

Науковий огляд 2019 року показав, що грудне молоко може полегшити екзему і дерматит.

Також було виявлено, що якщо його наносити місцево на очі немовлятам із кон’юнктивітом, його ефективність буде порівнянна зі звичайним протимікробним препаратом.

Крім того, дослідники припустили, що молекули цукру, виявлені в грудному молоці, можуть допомогти запобігти інфекції стрептокока групи B.

Джерело: Express