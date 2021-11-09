Про це повідомили на сайті КМДА. Троє з відсторонених осіб – це працівники апарату адміністрації, а ще четверо – працівники департаментів. У період усунення від роботи заробітна плата працівників не зберігається.

У Київській міській державній адміністрації відсторонили від роботи сім співробітників, які не вакцинувалися від коронавірусу.

– Період усунення не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку, – розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Співробітники зможуть повернутися до роботи після закінчення карантину або після отримання вакцинації. Вони повинні будуть надати відповідні документи.

За словами Загуменного, станом на 8 листопада у КМДА щеплення від коронавірусу отримали 93% працівників. Ще 12 співробітників мають довідки, що нещодавно перехворіли на Covid-19, а одна людина має протипоказання до вакцин, тому не вакцинувалася.

З 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи працівників, які не зробили щеплення від коронавірусу. Нині вакцинуватися мають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів та освітніх закладів.