Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що насправді являє собою нова система реабілітації – магнітотерапія, навколо якої все ще циркулює безліч міфів.

– Це псевдонаукова практика альтернативної медицини. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного накладеного на тіло магніта, – пояснили експерти.

За словами фахівців МОЗ, люди, які агітують за магнітотерапію, можуть переконувати, що цей метод:

зменшує інтенсивність болю та зупиняє прогресування запальних процесів;

допомагає в разі хронічної втоми, покращує концентрацію;

чинить заспокійливу дію на центральну нервову систему;

зміцнює стінки кровоносних судин;

руйнує жирові відкладення;

виводить з організму шлаки, токсини та зайву рідину;

активно допомагає в гінекології, адже активізує вироблення гормонів.

І це далеко не весь перелік дивовижної дії, яку приписують магнітотерапії.

Однак наукова спільнота не згодна з властивостями, якими наділяють цей апарат деякі медики. На їхню думку, статичні магніти не можуть покращувати приплив і розрідження крові. Також вони не здатні насичувати тканини киснем і покращувати обмін речовин.

Ба більше, статична магнітотерапія залишається науково недоведеною, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань. Добре сплановані дослідження статичних магнітів показують їхню неефективність у разі хронічного болю, остеоартриту та ревматоїдного артриту.

Поділяє думку колег із наукової спільноти і Всесвітня організація охорони здоров’я. Там наголошують, що наразі інформації про позитивний вплив статичних магнітних полів на здоров’я людей немає.

Якщо вам пропонують магнітотерапію замість доказової реабілітації та обіцяють швидке і просте відновлення, врахуйте, що цей неефективний апаратний метод ніколи не замінить активної реабілітації, гарантованої державою, наголосили в МОЗ.