Донорство – це важливий та благородний вчинок, який може допомогти врятувати життя тим, хто потребує крові або її компонентів.
Станом на 2 жовтня в різних містах України існує потреба у донорах крові.
- Вінниця: всі групи крові
- Київ: міський центр крові: всі групи крові
- Одеса: обласна станція переливання: усі групи крові, обласна дитяча лікарня: 1+/-, 2+/-, 4+/-
- Рівне: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Херсон: всі групи крові
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
- Кропивницький: усі групи крові
- Харків: усі групи крові
- Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-
- Луцьк: 4-
Якщо ви бажаєте допомогти, зареєструйтеся на платформі @DonorUA.Ukraine за посиланням.
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