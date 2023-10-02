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Негайні потреби: у восьми містах України шукають донорів усіх груп крові

2 Жовтня 2023, 15:58
Марина Мелехова редактор
Негайні потреби: у восьми містах України шукають донорів усіх груп крові
Джерело: Pixabay

Донорство – це важливий та благородний вчинок, який може допомогти врятувати життя тим, хто потребує крові або її компонентів.

Станом на 2 жовтня в різних містах України існує потреба у донорах крові.

  • Вінниця: всі групи крові
  • Київ: міський центр крові: всі групи крові
  • Одеса: обласна станція переливання: усі групи крові, обласна дитяча лікарня: 1+/-, 2+/-, 4+/-
  • Рівне: всі групи крові
  • Дніпро: всі групи крові
  • Херсон: всі групи крові
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
  • Кропивницький: усі групи крові
  • Харків: усі групи крові
  • Львів: 1-, 2-, 3-, 4+/-
  • Луцьк: 4-

Якщо ви бажаєте допомогти, зареєструйтеся на платформі @DonorUA.Ukraine за посиланням.

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Джерело
МОЗ
Теги
донор крові МОЗ України
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