Більше 40 років пандемії ВІЛ вчені проливають нове світло на те, як влаштований захист від вірусу. Відкриття можуть зумовити створення антитіла, що нейтралізує, здатного зупинити вірус до того, як він стане загрозою для імунітету.

У серії нових експериментів дослідники розшифрували, як підклас анти-ВІЛ-антитіл захищає від інфекції. Що одного разу може дати інформацію про запобігання передачі ВІЛ за допомогою терапії на основі антитіл.

У своїй статті в журналі Science Translational Medicine вчені повідомляють, що антитіла здатні блокувати проникнення вірусу та стимулювати імунну відповідь проти інфікованих клітин.

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– Антитіла, що повністю нейтралізують ВІЛ, здатні як блокувати проникнення вірусу, так і стимулювати вроджену імунну відповідь проти ВІЛ-інфікованих клітин, – пишуть д-р Жаклін М. Бреді та її колеги.

Вони наголошують, що підклас антитіл запускає вибухову активність вродженої імунної системи.

Вроджений імунітет – це захисна система, яка присутня при народженні, на відміну від набутого імунітету (В- і Т-клітини), який згодом розвивається. Вроджена система складається з безлічі дій, що забезпечують захист у різний спосіб. Він посилює запальні реакції та запускає захисні механізми, спрямовані на порятунок організму від патогенних загарбників.

Нове дослідження почалося після того, як останніми роками з’явилися десятки нових підходів до боротьби з ВІЛ. Можлива терапія моноклональними антитілами є активною областю досліджень серед зростаючої кількості різноманітних методів.

Натхненні успіхом, досягнутим у боротьбі з іншими інфекційними захворюваннями, вчені розпочали пошук та вивчення антитіл до ВІЛ.

Успіх вже підтверджений при використанні антитіл проти еболавірусу, а зовсім нещодавно – при лікуванні SARS-CoV-2, хоча і меншою мірою з варіантами Омікрон, що недавно з’явилися.

На думку світових експертів у галузі охорони здоров’я, потужне антитіло може стати надзвичайно важливим доповненням до терапії ВІЛ.