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Некроз носа розвинувся за три дні: у Німеччині зафіксовано важкий випадок мавпячої віспи

18 Серпня 2022, 13:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

Медики госпіталю в Бонні повідомили про незвичайний прояв симптомів мавпячої віспи у пацієнта, історія хвороби якого виявилася обтяженою кількома важкими фоновими захворюваннями.

– 40-річний чоловік звернувся до свого терапевта з червоною плямою на кінчику носа, яке спочатку було класифіковано як сонячний опік. Протягом трьох днів область носа прогресувала до некрозу, – йдеться в повідомленні медиків.

За їхніми словами, паралельно на всьому тілі з’явилися типові ураження мавпячої віспи з серйозною інфекцією статевого члена і слизової оболонки порожнини рота. Пацієнт був госпіталізований.

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Відзначається, що діагностичне обстеження виявило супутній запущений сифіліс і ВІЛ-інфекцію. Раніше пацієнт ніколи не проходив обстеження на захворювання, що передаються статевим шляхом.

Повідомляється, що після відповідного лікування виразки від мавпячої віспи на шкірі підсохли, стан носа частково покращився, пухлина зменшилася.

За словами медиків, цей випадок наочно ілюструє потенційну тяжкість мавпячої віспи на тлі важкої імуносупресії і нелікованої ВІЛ-інфекції.

Джерело: Link Springer

Теги
лікування Мавпяча віспа Німеччина
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