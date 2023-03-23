Вчені Ветеринарної діагностичної лабораторії Вісконсина в США під час дослідження з’ясували, що дикі ссавці, зокрема лисиці, заражені пташиним грипом, втрачають страх перед людьми.

Високозаразний пташиний грип H5N1 активно поширюється в Європі і США з кінця 2021 року, вражаючи при цьому не тільки птахів, а й ссавців.

Американські вчені досліджували і докладно описали перші випадки інфікування цим вірусом пташиного грипу диких наземних ссавців: 50 рудих лисиць, двох віргінських опосумів, одного койота, одного пекана і однієї сірої лисиці.

Зараз дивляться

З’ясувалося, що з 57 інфікованих тварин, 53 мали неврологічні симптоми, такі як судоми, порушення координації рухів, тремор, пересування колами, сліпота, а також зменшення або втрата страху перед людиною.

У 51 тварини також помітили ураження головного мозку.

Вчені стверджують, що пташиний грип варто розглядати як диференційний діагноз поряд з більш поширеними хворобами, що мають схожі неврологічні прояви у диких ссавців, наприклад сказом, чумою собак і токсоплазмозом.

Джерело: nauka.ua