Немає ніякої гарантії, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти коронавірусу.

Про це сказав глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус.

За його словами, якщо її все ж розроблять, то вона, ймовірно, не буде доступна ще рік.

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– Було б дуже важко сказати напевно, що у нас буде вакцина від коронавірусу. У нас ніколи її не було. Тому вакцина стане першою, коли її винайдуть, – сказав він.

Вакцина від коронавірусу

У всьому світі тривають розробки вакцини проти коронавірусу. Всього випробовується більше 100 варіантів. Найшвидші темпи в Швейцарії. Тут планують розпочати вакцинацію своїх громадян вже у жовтні.

У Китаї вже схвалили три вакцини проти коронавірусу. Одна з них показала хороший результат на тваринах і зараз знаходиться на першому етапі тестування на людях.

Також однією з найперспективніших вакцин, вчені називають ліки, які розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде намагатися однією з перших отримати вакцину від Covid-19. Для цього він посилив міжнародні переговори щодо співпраці в її придбанні.