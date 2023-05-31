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Немовля не дихало: на Закарпатті 16-річна дівчина народила третю дитину

1 Червня 2023, 00:09
Юлія Захарченко редакторка стрічки
Немовля не дихало: на Закарпатті 16-річна дівчина народила третю дитину
Джерело: Pexels

У Закарпатській області 16-річна дівчина народила у кареті швидкої допомоги третю дитину. Ці пологи стали складнішими, ніж попередні.

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги ЗОР. У середу, 31 травня, медики отримали повідомлення про те, що в неповнолітньої уродженки села Кам’янське Берегівського району починаються пологи.

За даними медиків, 16-річна дівчина народжувала вже третю дитину. Пологи ускладнилися тим, що в неї почалася кровотеча. Дівчина не перебувала на обліку в гінеколога чи сімейного лікаря.

Вона повідомила, що дитина народжується завчасно, оскільки це був лише 32-34 тиждень вагітності. Після огляду дівчинку вирішили госпіталізували, бо були значні ризики для життя дитини та молодої матері. Проте дорогою до лікарні в неї почалися пологи.

Через стрімкі пологи, сідничне передлежання дитини та тендітну породіллю пологи ускладнилися. Завдяки роботі професійних медиків народилася дівчинка. Але немовля не кричало та зовсім не дихало. Тоді медики провели реанімаційні заходи, після чого дитина почала дихати та кричати.

Наразі 16-річну породіллю та маленьку дитину госпіталізували до лікарні. Повідомляється, що їхньому життю нічого вже не загрожує.

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Теги
вагітність Лікарні Медики Пологи пологовий будинок
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