Новонароджена дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом після того, як автомобіль з її батьками російські окупанти дві доби під палючим сонцем тримали на блокпосту у Василівці Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

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– Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються всіма можливими способами виїхати з тимчасово окупованих територій, – написав Іван Федоров.

Мер Мелітополя підкреслив, що російським солдатам не шкода ні дітей, ні старих і закликав надати “зелений” коридор жителям окупованих територій.

Джерело: Іван Федоров