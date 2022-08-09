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Немовля отримало тепловий удар: окупанти тримали сім’ю з Мелітополя на блокпосту дві доби

9 Серпня 2022, 17:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Новонароджена дитина потрапила до лікарні з тепловим ударом після того, як автомобіль з її батьками російські окупанти дві доби під палючим сонцем тримали на блокпосту у Василівці Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

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– Окупанти продовжують знущання над жителями, які намагаються всіма можливими способами виїхати з тимчасово окупованих територій, – написав Іван Федоров.

Мер Мелітополя підкреслив, що російським солдатам не шкода ні дітей, ні старих і закликав надати “зелений” коридор жителям окупованих територій.

Джерело: Іван Федоров

Теги
лікування Мелітополь новонароджені Спека
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