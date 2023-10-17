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Необізнаність батьків щодо раку дітей: дослідження показало, що 68% дорослих не можуть помітити хворобу

17 Жовтня 2023, 09:28
Ольга Боднарчук редактор
Необізнаність батьків щодо раку дітей: дослідження показало, що 68% дорослих не можуть помітити хворобу
Джерело: Pexels

Згідно з новим дослідженням, більшість батьків, майже 68% не можуть визначити ознаки раку у дітей.

Лише 47% опитаних британців змогли назвати основні ознаки раку.

Щороку у Великій Британії діагностують приблизно 3 750 випадків раку у дітей та молоді до 24 років.

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Доктор Шаарна Шанмугавадівелія з Медичної школи Ноттінгемського університету наголосила, що необхідно підвищувати обізнаність населення щодо ранньої діагностики раку у дітей. Вона ж підкреслила, що симптоми раку у дітей часто схожі з симптомами інших поширених захворювань.

1 000 опитаних осіб назвали лише 11 із 42 ознак раку у дітей.

Доктор Шанмугавадівелія закликає активніше поширювати інформацію про ознаки раку у дітей, адже рання діагностика є ключем до боротьби з захворюванням.

Найменш очевидними симптомами раку у дітей є надто раннє або пізнє статеве дозрівання, затримка розвитку немовлят та повільний ріст.

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Джерело
The Sun
Теги
Дослідження Лікування раку Онкологія
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