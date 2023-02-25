Кава корисна або шкідлива, це питання не дає спокою вченим, які вивчають вплив напою на організм вже багато років. Скільки міфів було розвінчано під час досліджень, не порахувати. А в одному з останніх з них медики визначили, що кава здатна впливати на здоров’я печінки.

Вчені вивчали фактори, що впливають на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖБП) та діабету 2 типу.

У дослідженні брали участь 156 дорослих середніх років. Усі вони перебували на межі ожиріння, 98 із них мали діабет другого типу.

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Медики сканували печінку, приймали зразки сечі та крові, вимірювали параметри тіла. Крім того, учасники відповідали на анкети та заповнювали журнали, щоб відстежити, скільки кави або напоїв, що містять кофеїн, вони випили.

– Фактори ризику неалкогольної жирової хвороби печінки та діабету другого типу збігаються та включають ожиріння, резистентність до інсуліну та запалення як печінки, так і жирової тканини, – сказав ст. науковий співробітник Джон Гріффіт Джонс

Отримані дані свідчать, що метаболіти кави можуть допомогти запобігти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки.

– Деякі дослідження показують, що споживання кави може допомогти покращити чутливість до інсуліну, зменшити запалення та окисний стрес, які є факторами, пов’язаними з розвитком НЗШП, – розповів д.м.н. Аділь Макбул із Японії.

За його словами, споживання кави та розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки пов’язані між собою, що потребує подальшого дослідження.

– Тим часом, збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та здоровий спосіб життя все ще залишаються найкращими способами підтримувати загальний стан здоров’я та зменшити ризик розвитку НАЖБП, – сказав Макбул.

Він також зазначив, що люди з цукровим діабетом другого типу мають тісно співпрацювати з медиками, щоб контролювати свій стан та запобігати розвитку супутніх ускладнень.

Джерело:Nutrients