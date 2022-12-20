З жовтня 2022 року, коли в Україні було впроваджено розширений неонатальний скринінг, комплексне обстеження на виявлення 21 рідкісного вродженого та спадкового генетичного захворювання пройшли понад 15 тис. новонароджених.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що дослідження проводяться на базі двох регіональних центрів неонатального скринінгу – Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит та Львівського обласного клінічного перинатального центру.

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Повідомляється, що скринінг роблять в перші 48-72 години життя немовляти шляхом взяття і нанесення на спеціальний тест-бланк декількох крапель капілярної крові малюка. Після цього тест-бланки передають на дослідження в лабораторний центр.

У разі виявлення ризиків, батьків інформують про проведення подальших тестувань для підтвердження або спростування та призначення лікування.

– Проведення дослідження в перші дні життя дитини дозволяє ще на ранніх етапах виявити ризики рідкісних генетичних захворювань і своєчасно запобігти їхньому розвитку, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попередньо в Україні всі новонароджені безоплатно перевірялися на чотири спадкові хвороби. З жовтня діагностику розширили до можливості виявлення 21 орфанного захворювання, серед яких муковісцидоз, вроджений гіпотиреоз, спінальна м’язова атрофія (СМА) та інші.