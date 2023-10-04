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Несподіване воскресіння: в Іспанїі 90-річна жінка, яку вважали померлою, ожила в морзі

4 Жовтня 2023, 13:22
Марина Мелехова редактор
труна
Джерело: Unsplash

90-річна жінка, яку вважали мертвою в лікарні Сарагоса, ожила в похоронному бюро. Несподіване повернення до життя викликало безліч емоцій та запитань у родичів та медиків.

Виявляється, диво сталося через неправильний діагноз. Після зупинки серця її визнали мертвою та почали підготовку до похорону.

Але співробітник морга помітив у жінки ознаки життя. Проте пізніше природа взяла своє, і того ж дня фахівці підтвердили її смерть.

Зараз дивляться

Для визначення можливих порушень національна поліція Іспанії розпочала розслідування, наразі їх не виявлено.

Ця історія не унікальна, адже в історії вже траплялись випадки, коли організм людини демонстрував тимчасову реактивність серця, що насправді не вказувало на справжнє відновлення.

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Джерело:  Bilbaohiria

Теги
Іспанія Медики Смерть
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