90-річна жінка, яку вважали мертвою в лікарні Сарагоса, ожила в похоронному бюро. Несподіване повернення до життя викликало безліч емоцій та запитань у родичів та медиків.

Виявляється, диво сталося через неправильний діагноз. Після зупинки серця її визнали мертвою та почали підготовку до похорону.

Але співробітник морга помітив у жінки ознаки життя. Проте пізніше природа взяла своє, і того ж дня фахівці підтвердили її смерть.

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Для визначення можливих порушень національна поліція Іспанії розпочала розслідування, наразі їх не виявлено.

Ця історія не унікальна, адже в історії вже траплялись випадки, коли організм людини демонстрував тимчасову реактивність серця, що насправді не вказувало на справжнє відновлення.

Джерело: Bilbaohiria