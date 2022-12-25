Команда вчених Університету Східної Англії і Ліонського університету під час дослідження, в якому взяли участь понад 700 тис. осіб з 63 країн, з’ясувала, що в зрілому віці люди сплять менше, ніж в ранньому і пізньому віці.

Згідно з результатами, тривалість сну знижується в ранньому дорослому віці до 33 років, а потім знову збільшується у віці 53 роки.

Повідомляється, що учасники експерименту грали в мобільну гру Sea Hero Quest, розроблену, щоб допомогти дослідженням хвороби Альцгеймера.

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На додаток до виконання завдань гри учасникам було запропоновано відповісти на запитання, які можуть бути корисними для досліджень неврології, таких як схеми сну.

Дослідники під керівництвом професора Уго Спірса виявили, що люди сплять в середньому 7,01 години на добу, а жінки сплять на 7,5 хвилини довше, ніж чоловіки.

Також з’ясувалося, що наймолодші учасники (мінімальний вік 19 років) спали найбільше. Тривалість сну знижувалася у людей віком від 20 до 30 років, а потім стабілізувалася до 50 рокам і знову збільшувалася. Схема була однаковою для чоловіків і жінок, а також для різних країн і рівнів освіти.

Дослідники кажуть, що зниження сну в середньому віці може бути пов’язане з необхідністю догляду за дітьми та роботою.

– Ми виявили, що в усьому світі люди сплять менше в середині дорослого життя, але середня тривалість сну варіюється в залежності від регіону і країни, – зазначив професор Спірс.

За його словами, на 20-40 хвилин на добу більше сплять в країнах Східної Європи, таких як Албанія, Словаччина, Румунія і Чеська Республіка, і найменше в країнах Південно-Східної Азії, включаючи Філіппіни, Малайзію та Індонезію.