Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Невакцинованим від Covid-19 держслужбовцям дозволили працювати

5 Березня 2022, 17:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
офисніе служащие
Джерело: Depositphotos

Невакциновані від Covid-19 держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування можуть працювати у воєнний час.

Міністерство охорони здоров’я призупинило до завершення воєнного стану дію актів про відсторонення таких осіб, повідомляють у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС).

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я, згідно з роз’ясненням Нацагентства держслужби, 25 лютого видало наказ, яким до завершення воєнного стану призупинило дію наказу “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій профілактичній вакцинації”.

Читайте також:
коронавирусНа зміну пандемії Covid-19 прийде ендемія: це і не добре, і не погано

Отже, усі ухвалені раніше накази та розпорядження державних органів та органів місцевого самоврядування про відсторонення невакцинованих від Covid-19 працівників втратили чинність.

У зв’язку з цим, відсторонені раніше працівники допущені до виконання своїх посадових обов’язків.

У міських стаціонарах Одеси в умовах воєнного часу підготовлені ліжка як на випадок масового надходження потерпілих від обстрілу, так і для пацієнтів з Covid-19.

Пацієнтів з Covid-19 госпіталізуватимуть до міської клінічної інфекційної лікарні. За потреби будуть задіяні міські лікарні №5 та 8. Станом на 3 березня в стаціонарах Одеси перебувають 132 пацієнти з Covid-19.

Зараз у лікарнях Одеси понад дві тисячі вільних ліжок. Лікарні можуть надавати хірургічну, терапевтичну та інші види медичної допомоги, повідомили у мерії міста.

Служба екстреної медичної допомоги працює у штатному режимі, у стаціонарах підготовлено бригади для надання ургентної допомоги.

Джерело
МОЗ
Теги
держслужба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь