Невакциновані від Covid-19 держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування можуть працювати у воєнний час.

Міністерство охорони здоров’я призупинило до завершення воєнного стану дію актів про відсторонення таких осіб, повідомляють у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС).

Зокрема, Міністерство охорони здоров’я, згідно з роз’ясненням Нацагентства держслужби, 25 лютого видало наказ, яким до завершення воєнного стану призупинило дію наказу “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковій профілактичній вакцинації”.

Отже, усі ухвалені раніше накази та розпорядження державних органів та органів місцевого самоврядування про відсторонення невакцинованих від Covid-19 працівників втратили чинність.

У зв’язку з цим, відсторонені раніше працівники допущені до виконання своїх посадових обов’язків.

У міських стаціонарах Одеси в умовах воєнного часу підготовлені ліжка як на випадок масового надходження потерпілих від обстрілу, так і для пацієнтів з Covid-19.

Пацієнтів з Covid-19 госпіталізуватимуть до міської клінічної інфекційної лікарні. За потреби будуть задіяні міські лікарні №5 та 8. Станом на 3 березня в стаціонарах Одеси перебувають 132 пацієнти з Covid-19.

Зараз у лікарнях Одеси понад дві тисячі вільних ліжок. Лікарні можуть надавати хірургічну, терапевтичну та інші види медичної допомоги, повідомили у мерії міста.

Служба екстреної медичної допомоги працює у штатному режимі, у стаціонарах підготовлено бригади для надання ургентної допомоги.