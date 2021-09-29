Близько 600 співробітників американської авіакомпанії United Airlines Holdings Inc. опинилися під загрозою звільнення. Причина – всі вони не щепилися проти Covid-19 до призначеного адміністрацією терміну.

Цей авіаперевізник став першим серед великих авіакомпаній, який ще в серпні зробив вакцинацію для всіх своїх 67 тис. співробітників обов’язковою умовою. Був навіть призначений крайній термін для повної імунізації – 27 вересня.

Переважна більшість співробітників встигла зробити щеплення до цієї дати. Крім 593, у яких, правда, ще залишився шанс не втратити роботу – їм потрібно зробити вакцинальні уколи до початку офіційних зустрічей, на яких буде вирішуватися питання звільнення.

А поки United має намір відправити нещеплених співробітників в неоплачувані відпустки, починаючи з 15 жовтня.

В опублікованому повідомленні United також говориться, що ще майже 2 тис. службовців компанії заявили, що не можуть вакцинуватися або з релігійних міркувань, або з причини медичних протипоказань. Вони попросили зробити для них виняток із загального правила.

Що ж стосується інших великих авіакомпаній Америки, то, наприклад, Delta Air Lines Inc. заявила про свій намір зобов’язати співробітників, які не вакцинувалися проти коронавірусу, платити додаткові $200 на місяць за страховку. Цікаво, що як тільки про це стало відомо, кількість вакцинованих працівників стала зростати і тепер становить 82% в порівнянні з 72% в липні.

А ось Southwest Airlines Co. і American Airlines Group Inc. ще не втратили надії спробувати схилити своїх людей до добровільної вакцинації, не зводячи її в статус обов’язкової міри.

Джерело: United Airlines Holdings Inc.