За минулий тиждень, з 3 по 10 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 1 005 нових випадків Covid-19. Це більше, ніж на 200 випадків менше, ніж тижнем раніше, коли було зафіксовано 1 234 нових випадки.

Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

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Серед захворілих:

583 жінки від 18 до 95 років;

422 чоловіки від 18 до 93 років;

40 дівчаток від 3 місяців до 17 років;

53 хлопчики від 7 днів до 17 років;

13 медичних працівників.

За інформацією медиків, 226 киян госпіталізували, 966 – одужали і п’ятеро людей померли.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському – 208, у Дарницькому – 179, у Дніпровському районах – 147 випадків.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 51 5031 випадок захворювання, а також 9 470 летальних випадків від вірусу. Загалом Covid-19 подолали 503 748 жителів столиці.