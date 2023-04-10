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Невелике, але зниження: у Києві за минулий тиждень зареєстрували 1 005 нових випадків Covid-19

10 Квітня 2023, 12:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

За минулий тиждень, з 3 по 10 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 1 005 нових випадків Covid-19. Це більше, ніж на 200 випадків менше, ніж тижнем раніше, коли було зафіксовано 1 234 нових випадки.

Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.

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Серед захворілих:

  • 583 жінки від 18 до 95 років;
  • 422 чоловіки від 18 до 93 років;
  • 40 дівчаток від 3 місяців до 17 років;
  • 53 хлопчики від 7 днів до 17 років;
  • 13 медичних працівників.

За інформацією медиків, 226 киян госпіталізували, 966 – одужали і п’ятеро людей померли.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському – 208, у Дарницькому – 179, у Дніпровському районах – 147 випадків.

Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 51 5031 випадок захворювання, а також 9 470 летальних випадків від вірусу. Загалом Covid-19 подолали 503 748 жителів столиці.

Джерело
КМДА
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Коронавірус у Києві статистика
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