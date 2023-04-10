За минулий тиждень, з 3 по 10 квітня, в Києві офіційно зареєстровано 1 005 нових випадків Covid-19. Це більше, ніж на 200 випадків менше, ніж тижнем раніше, коли було зафіксовано 1 234 нових випадки.
Про це повідомили в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ”.
Читайте також:Дуже висока температура, проблеми з диханням: медики говорять про більш агресивний перебіг Covid-19 в Україні
Зараз дивляться
Серед захворілих:
- 583 жінки від 18 до 95 років;
- 422 чоловіки від 18 до 93 років;
- 40 дівчаток від 3 місяців до 17 років;
- 53 хлопчики від 7 днів до 17 років;
- 13 медичних працівників.
За інформацією медиків, 226 киян госпіталізували, 966 – одужали і п’ятеро людей померли.
Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Деснянському – 208, у Дарницькому – 179, у Дніпровському районах – 147 випадків.
Загалом за період пандемії в столиці зафіксовано 51 5031 випадок захворювання, а також 9 470 летальних випадків від вірусу. Загалом Covid-19 подолали 503 748 жителів столиці.