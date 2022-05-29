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Невгамовні: пропаганда РФ розповсюджує фейки про мавпячу віспу

29 Травня 2022, 14:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Невгамовні: пропаганда РФ розповсюджує фейки про мавпячу віспу
Джерело: Depositphotos
Російська пропаганда поширює чутки на телебаченні, радіо, у ЗМІ, соціальних мережах, видаючи їх за правдиву інформацію, а інколи пропагандисти і самі вигадують “факти”, щоб нести в маси нісенітницю та звинувачувати тих, кого вважає своїм противником.
Наразі РФ розганяє фейк, що новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії.
Російські пропагандисти не втрачають можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах. Раніше вони стверджували, що Covid-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США.
Ось їхня логіка: будь-яка біолабораторія  є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку, або просто співпрацює з США, це біолабораторія, яку фінансують США.
Їх не цікавить, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, на думку РФ, усі вони є частиною зловмисної американської змови.
Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації.
Росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні.
Отже, пам’ятайте, РФ воює проти нас не тільки на землі та в повітрі, вона веде  потужну інформаційну війну проти України.
В інформаційному полі щодня з’являється безліч фейків. Щоб уберегти себе та близьких, слідкуйте, а  головне, поширюйте інформацію, отриману тільки з офіційних джерел.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
Фейк
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