Російська пропаганда поширює чутки на телебаченні, радіо, у ЗМІ, соціальних мережах, видаючи їх за правдиву інформацію, а інколи пропагандисти і самі вигадують “факти”, щоб нести в маси нісенітницю та звинувачувати тих, кого вважає своїм противником.

Наразі РФ розганяє фейк, що новий штам мавпячої віспи був створений в біолабораторіях США в Нігерії.

Російські пропагандисти не втрачають можливостей звинуватити США в усіх світових проблемах. Раніше вони стверджували, що Covid-19 був створений в українських лабораторіях, спонсорованих США.

Ось їхня логіка: будь-яка біолабораторія є військовою біолабораторією, а якщо ця лабораторія має спонсорство, підтримку, або просто співпрацює з США, це біолабораторія, яку фінансують США. Їх не цікавить, що ці лабораторії працюють над добривами, шампунями чи антибіотиками, на думку РФ, усі вони є частиною зловмисної американської змови.

Немає сенсу сперечатись і доводити щось людям, які створюють безпідставні та дурні теорії змов з публічно доступної інформації. Росіяни використовують такі фейки, щоб відвернути увагу від своїх злочинів в Україні. Отже, пам’ятайте, РФ воює проти нас не тільки на землі та в повітрі, вона веде потужну інформаційну війну проти України. Читайте також: Мавпяча віспа у США: техасець привіз її з Африки В інформаційному полі щодня з’являється безліч фейків. Щоб уберегти себе та близьких, слідкуйте, а головне, поширюйте інформацію, отриману тільки з офіційних джерел.