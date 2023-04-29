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Невідомих солдатів не має бути: обіцяють запустити процес відбору ДНК у наших захисників

29 Квітня 2023, 14:27
Валентина Андрейко журналістка
солдат
Джерело: Depositphotos

На міжвідомчій нараді, яка відбулася під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук та за участі уповноваженого зі зниклих безвісти та представників силових структур, обговорювалося надзвичайно важливе питання – ідентифікація військових, що боронять нашу країну.

На другий рік після початку повномасштабної війни стало зрозуміло, що ДНК-експертиза відіграє вирішальну роль у поверненні імен загиблих і зниклих безвісти наших захисників.

Вирішено, що найближчим часом буде налагоджено процес попереднього відбору ДНК-матеріалів у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад.

Кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів. І ця робота вже на завершальному етапі.

Запевнення представників силових структур, що матеріали офіційно отриманих ДНК будуть оцифровуватися, вселяє надію, що дані на кожного воїна можна буде зберігати в його особовій справі. Отже, не виникне жодних проблем з ідентифікацією, які сьогодні, на жаль, трапляються дуже часто.

 – Попри всі складнощі, які диктують реалії сьогодення, у силових структурах оперативно напрацьовуються нові механізми, що спростять процес ідентифікації людей. Ми маємо всіляко цьому сприяти, – наголосила Ірина Верещук.

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Джерело: Мінінтеграції

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Ірина Верещук ДНК загиблі
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