У США врятували немовля, яке постійно плакав з незрозумілої причини, пізніше лікарі з’ясували, що дитина страждала на ботулізм.

Що турбувало малюка

Все почалося з того, що батьки помітили зміни в поведінці свого сина. Восьмитижневий малюк часто плакав, особливо після дотику до правого боку животику.

Відвідування педіатра не виявило наявних проблем, окрім здуття живота. Проте стан хлопчика стрімко погіршувався: дитина невпинно плакала, погано їла, майже не спала і не випорожнювалася протягом двох днів.

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Врешті-решт малюка госпіталізували до педіатричного відділення інтенсивної терапії Массачусетської лікарні. Тестування показало, що більшість аналізів у межах норми, але лікарів турбував високий кров’яний тиск і прискорене серцебиття малюка.

Через шість годин він почав втрачати здатність дихати, тому його підключили до кисню. Але лікарі помітили, що дитину важко збудити, м’язи стали в’ялими, голова хиталася. Тоді було вирішено інтубувати та почати ШВЛ.

Загадку розкрито

Методом виключення було діагностовано дитячий ботулізм. Приблизно через шість днів аналізи калу підтвердили наявність C. botulinum токсину типу А. Після відповідного лікування дитину виписали і за три місяці хлопчик повністю одужав.

За інформацією його мами, яка давала дитині мед, у в якому, вірогідно, і був ботулотксин, саме це спричинило таку реакцію. Хоча у більшості випадків причина розвитку дитячого ботулізму не так очевидна. Вплив меду або кукурудзяного сиропу зафіксовано лише у меншості випадків, як зазначають лікарі у звіті.

Найчастіше випадки ботулізму пов’язують зі впливом довкілля, особливо у сільській місцевості, утворенням пилу або збуренням ґрунту поблизу.

Джерело: New England Journal of Medicine