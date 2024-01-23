Щоб врятувати від неминучої смерті 22-річного американця Джексона Алларда через інтенсивний вейпінг, лікарі трансплантували йому обидві легені.

Токсичний дим

Житель Північної Дакоти звернувся по медичну допомогу зі скаргами на болі в шлунку. Перші симптоми з’явилися через його довготривалу звичку вейпінгу, яка призвела до серйозних проблем з легенями.

Після обстежень йому діагностували грип, подвійну пневмонію та госпіталізували. Але протягом трьох місяців перебування у лікарні стан Джексона різко погіршувався, аж поки не зупинилось серце. Щоб врятувати життя, пацієнта було підключено до апарату ШВЛ.

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Хоча родина намагалася переконати його припинити вживати електронні сигарети, він продовжував курити вейп, вважаючи, що це краще, ніж сигарети.

Попри те, що лікарі давали хлопцю мінімальні шанси на виживання, родичі вирішили не відключати його від апарату життєзабезпечення та погодились на трансплантацію легень.

Ця операція врятувала і змінила життя молодого американця. Відтепер йому доведеться назавжди позбутися шкідливих звичок. Він ніколи більше не зможе пити алкоголь і палити, адже згодом йому знадобиться ще одна пересадка легень.