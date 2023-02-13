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Незаконно реєстрував препарати: колишньому заступнику голови МОЗ повідомили про підозру

13 Лютого 2023, 13:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Як стало відомо з повідомлення Служби безпеки України, колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я повідомили про підозру в незаконній реєстрації препаратів.

У СБУ не називають ім’я чиновника, але йдеться про Олександра Комариду, який був призначений на посаду в МОЗ в червні 2021 року і звільнений 8 лютого 2023 року.

Як повідомили в пресслужбі відомства, йому повідомили про підозру за ст. 321-2 Кримінального кодексу України (порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів).

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За даними слідства, колишній чиновник сприяв незаконній реєстрації іноземних лікарських засобів недоведеної якості.

Вдалося встановити, що він ухвалив неправомірне рішення про державну реєстрацію за спрощеною процедурою закордонного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою і потребує додаткових досліджень.

– Цей БАД не міг бути зареєстрований як лікарський засіб, тим паче в прискореному режимі, – йдеться в повідомленні.

Триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Джерело
СБУ
Теги
Кримінал Ліки МОЗ України реєстрація СБУ
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