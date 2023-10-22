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Незалежно від складності втручання: як реально знизити ризик ускладнень після операції

22 Жовтня 2023, 12:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Pixabay

Команда вчених Американського коледжу хірургів під час експерименту з’ясувала, що в пацієнтів, які активніше ходили до операції, незалежно від складності майбутнього втручання, ймовірність післяопераційних ускладнень була на 51% нижчою, ніж у менш активних пацієнтів.

Як свідчить лікарська статистика, післяопераційні ускладнення зазвичай виникають приблизно у 30% пацієнтів, причому близько половини всіх випадків виникають після виписки з лікарні.

Дослідники проаналізували дані 475 осіб. Усі вони використовували пристрій Fitbit, який носили як годинник і який вимірював кількість щоденних кроків.

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Незабаром учасники перенесли широкий спектр операцій, включно із загальною хірургією, ортопедичною хірургією та нейрохірургією. Середній вік становив 57 років. Жінок було 74,7%.

Ключові результати були такі:

  • близько 12,6% учасників зіткнулися з ускладненням протягом 90 днів після операції;
  • ризики виникнення ускладнення протягом 30 днів після операції були на 45% меншими, якщо пацієнти робили понад 7 500 кроків на день до операції;
  • після поправки на супутні захворювання, ІМТ, стать, расу і складність операції ймовірність виникнення ускладнення була на 51% нижчою, якщо пацієнти проходили понад 7500 кроків на день до операції.

Мета дослідження – змінити фізичну активність у передопераційному періоді та покращити післяопераційні результати. Проте все ж таки потрібно більше доказів, щоб впевнено відповідати на ці запитання, резюмують науковці, обґрунтовуючи необхідність подальших досліджень.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Медики Наукові дослідження Операція Профілактика хвороби
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