Німецька неприбуткова та незалежна гуманітарна організація з головним офісом у Берліні CADUS передала Україні мобільний медичний кабінет, завдяки якому первинна медична допомога стане доступною для українців, які опинилися поблизу зони бойових дій.

Подарунок був вручений в Києві в присутності посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен і міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну CADUS, у співпраці з партнерами з BASE UA та Leave No One Behind Ukraine Info Hub, допомагає транспортувати пацієнтів, проводить медичні тренінги та тренінги з безпеки для місцевих волонтерів.

CADUS CADUS За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, CADUS вже передала нам 22 автомобілі швидкої допомоги, мобільний пункт інтенсивної терапії (MICU), а також медичне обладнання та витратні матеріали.

Фото: МОЗ