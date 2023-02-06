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Незамінний у прифронтовій зоні: волонтери Німеччини передали Україні мобільний медкабінет

6 Лютого 2023, 12:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медичний мобільний медкабінет

Німецька неприбуткова та незалежна гуманітарна організація з головним офісом у Берліні CADUS передала Україні мобільний медичний кабінет, завдяки якому первинна медична допомога стане доступною для українців, які опинилися поблизу зони бойових дій.

Подарунок був вручений в Києві в присутності посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен і міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну CADUS, у співпраці з партнерами з BASE UA та Leave No One Behind Ukraine Info Hub, допомагає транспортувати пацієнтів, проводить медичні тренінги та тренінги з безпеки для місцевих волонтерів.

CADUS CADUS За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, CADUS вже передала нам 22 автомобілі швидкої допомоги, мобільний пункт інтенсивної терапії (MICU), а також медичне обладнання та витратні матеріали.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні гуманітарка Медики медична допомога Німеччина
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