Оксана з Гуляйполя втратила ногу, їй зробили сім операцій, аби врятувати іншу, та жінка лишилася незламною.

Ракета прилетіла саме тоді, коли 34-річна жінка поралася на городі. Все, що пам’ятає – її накрила вибухова хвиля. Коли Оксана отямилася, кінцівки вже не було.

Майже два місяці лікувалася вона в Україні, зокрема, у Першому медоб’єднанні Львова, а на протезування та реабілітацію вирушила за кордон.

Зараз дивляться

Оксана має 10-річну доньку, до якої мріє якнайшвидше повернутися. Тому попри біль, страх і відчай жінка вирішила – буде ходити.

Тим часом, медики Львова працюють над створенням Національного центру реабілітації України Незламні, де будуть рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова