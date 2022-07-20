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Незламна українка! Оксана з Гуляйполя втратила ногу, але не силу духу

20 Липня 2022, 14:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Незламна українка! Оксана з Гуляйполя втратила ногу, але не силу духу

Оксана з Гуляйполя втратила ногу, їй зробили сім операцій, аби врятувати іншу, та жінка лишилася незламною.

Ракета прилетіла саме тоді, коли 34-річна жінка поралася на городі. Все, що пам’ятає – її накрила вибухова хвиля. Коли Оксана отямилася, кінцівки вже не було.

Майже два місяці лікувалася вона в Україні, зокрема, у Першому медоб’єднанні Львова, а на протезування та реабілітацію вирушила за кордон.

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Оксана має 10-річну доньку, до якої мріє якнайшвидше повернутися. Тому попри біль, страх і відчай жінка вирішила – буде ходити.

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Тим часом, медики Львова працюють над створенням Національного центру реабілітації України Незламні, де будуть рятувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

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