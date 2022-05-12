Сьогодні, коли весь світ відзначає День медичної сестри, всі ми з глибокою вдячністю схиляємося перед подвигом наших українських медсестер. Тих, хто по кілька діб поспіль не покидає лікарні і госпіталі, виходжуючи поранених і хворих. Тих, хто вносить неоціненний внесок у нашу Перемогу.

– Напад ворога 24 лютого змусив мене відкласти плани цивільного життя і повернутися в стрій, – каже бойовий медик Ганна.

Незадовго до початку війни дівчина звільнилася з лав ЗСУ. Але коли рашисти ступили на нашу землю, знову повернулася в рідну 79-у окрему десантно-штурмову бригаду Миколаєва.

Там дівчину прийняли із задоволенням: нині кожен справжній фахівець на вагу золота, а тут ще й бойовий медик, перевірений трьома ротаціями в районі операції об’єднаних сил.

Сьогодні, крім надання медичної допомоги, Анна проводить з десантниками заняття з тактичної медицини, іноді – прямо на бойових позиціях підрозділів. За словами медика, вміння самих бійців зупинити собі кровотечу – одна з найважливіших навичок на полі бою.

Батько Анни також служить в цій бригаді. Вони разом захищають рідну землю від ворожої чуми. Кожен з них робить свою справу гідно, і жоден з них не сумнівається, хто переможе в цій війні.

– На медичних сестрах лежить значна і дуже складна частина роботи з пораненими. Це люди, які зазвичай не тільки лікують, а й постійно підтримують морально, яким часто довіряють особистих проблем більше, ніж близьким і рідним, – сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, наші медичні сили так само професійні і незламні, як і підрозділи на передовій. Їхній фронт – повертати до життя і в стрій наших героїв.

Сьогодні, на честь Всесвітнього дня медичної сестри, з величезною вдячністю і повагою Ганна Маляр разом з командуючою медичними силами Тетяною Остащенко вручили нашим військовим медичним сестрам нагороди від міністра оборони Олексія Рєзнікова і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.