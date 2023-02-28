Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України лейтенант контактної служби 22-річний Борис Рогачевський підписав контракт на службу у Збройних Силах України. Після 24 лютого він пішов на фронт захищати рідну країну від ворога на найгарячішіх напрямках.

Там він разом із побратимами давав відсіч агресорові, пройшовши через тяжкі бої, ворожі обстріли та ракетні атаки.

Однак біда прийшла звідки й не чекали. У серпні, перебуваючи на службі на мирній Волині, він потрапив у жахливе ДТП. Захисник був у критичному стані, першу невідкладну допомогу йому надали лікарі Львівщини, у Рудківській центральній районній лікарні.

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Бійця перевели до Хмельницької обласної лікарні, а потім для довготривалої реабілітації – у Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни.

Коли Рогачевський потрапив на лікування, його стан був надважким – він міг отримувати харчування лише через спеціальний катетер та не міг ходити.

Далі були непрості та довгі місяці реабілітації, перш ніж боєць зміг повністю відновитися.

Коли його виписували, хлопець уже показував гарні результати: він міг самостійно харчуватись, одягатись, пересуватись та контролювати своє тіло.

Нині Борис повністю відновився та не залежить від інших. Уже дуже скоро він зможе повернутися до повноцінного життя.

Фото: МОЗ