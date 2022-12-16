19-річний захисник втратив ногу на війні, пройшов лікування у Львові в Національному реабілітаційному центрі Незламні, де йому встановили протез. Тепер він готується повернутися на фронт.

Єгор Олійник родом із Житомирщини. Підписав контракт ще до повномасштабного вторгнення — щойно став повнолітнім. Каже, завжди знав — захищатиме Батьківщину. Коли Росія напала, вирушив на передову.

Після того, як у вересні підірвався на протипіхотній міні, не хотів накладати джгут, щоб зупинити кров, адже був ризик попасти в полон, а він навіть думки такої не припускав. Боротися, каже, тоді змусила згадка про батьків.

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Тоді з останніх сил наклав джгут, написав час на ньому 8:46. З поля боя його винесли побратими.

Заліковувати рани прийшлося два місяці, у семи медичних закладах різних міст України: Покровськ, Дніпровське, Дніпро, Умань, Вінниця, Немирів.

До Національного реабілітаційного центру Незламні Єгор приїхав, бо почув: тут протезують тих, хто постраждав від війни.

Мультидисциплінарна команда визначила, що хлопець готовий до протезування. Поки протезисти займалися виготовленням допоміжного засобу, він проходив фізичну та психологічну реабілітацію з нашими спеціалістами.

І ось буквально днями Єгор отримав свій протез. Нині він уже в дорозі на Житомирщину до батьків, заради яких вирішив жити.

Після відновлення наш захисник знову планує повертатися на фронт. І хоче, аби це сталося якнайшвидше.

Повернення Єгора до звичного життя стало можливим, зокрема, завдяки Мальтійська служба допомоги, яка надала Центру Незламні майстерню протезування та складові до 200 протезів. Проєкт відбувається за підтримки Уряду Німеччини та Міністерство охорони здоров’я України.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова