Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в період з 3 по 11 грудня провів всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус. Його результати виявилися дещо несподіваними.

Опитування включало кілька позицій, за якими відповіді українці розподілилися наступним чином.

Чи відчуваєте ви себе щасливою людиною:

44,3% – так

26,3% – швидше так, ніж ні

13,1% – і так, і ні

6,5% – скоріше ні

8,1% – ні

1,7% – не змогли визначитися з відповіддю.

Рівень щастя за віком:

18-39 років – 81%

40-59 років – 67%

старше 60% – 62%

Відчувають себе щасливими:

56% – люди з низьким достатком (не вистачає на їжу або вистачає тільки на їжу)

76% – люди із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть трохи відкладати)

86% – люди з високим достатком (можуть дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів).

Щастя і рівень освіти:

61% – вважають себе щасливими люди з неповною середньою освітою

79% – вважають себе щасливими люди з вищою освітою.

За словами аналітика КМІС Юлії Сахно, незважаючи на пандемію та інші проблеми, жителі країни відчувають себе так само щасливими, як і два роки тому.

– Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають Covid-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності і підтримки тих, хто захворів, – зазначила аналітик.

За її словами, війна на сході України призвела до істотного падіння рівня щастя лише на тих територіях, де безпосередньо відбувалися військові дії, і практично не вплинула на самооцінку щастя в інших регіонах.

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Було вивчено думку 2 тис. респондентів з усіх регіонів (крім АР Крим та окремих непідконтрольних Уряду України територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Джерело: КМІС