Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в період з 3 по 11 грудня провів всеукраїнське опитування громадської думки Омнібус. Його результати виявилися дещо несподіваними.
Опитування включало кілька позицій, за якими відповіді українці розподілилися наступним чином.
Чи відчуваєте ви себе щасливою людиною:
- 44,3% – так
- 26,3% – швидше так, ніж ні
- 13,1% – і так, і ні
- 6,5% – скоріше ні
- 8,1% – ні
- 1,7% – не змогли визначитися з відповіддю.
Рівень щастя за віком:
- 18-39 років – 81%
- 40-59 років – 67%
- старше 60% – 62%
Відчувають себе щасливими:
- 56% – люди з низьким достатком (не вистачає на їжу або вистачає тільки на їжу)
- 76% – люди із середнім достатком (вистачає на їжу, одяг, можуть трохи відкладати)
- 86% – люди з високим достатком (можуть дозволити собі дорогі покупки без особливих складнощів).
Щастя і рівень освіти:
- 61% – вважають себе щасливими люди з неповною середньою освітою
- 79% – вважають себе щасливими люди з вищою освітою.
За словами аналітика КМІС Юлії Сахно, незважаючи на пандемію та інші проблеми, жителі країни відчувають себе так само щасливими, як і два роки тому.
– Одне з можливих пояснень полягає в тому, що люди сприймають Covid-19 як загальну зовнішню загрозу, яка впливає на всіх, що може породжувати певне почуття солідарності і підтримки тих, хто захворів, – зазначила аналітик.
За її словами, війна на сході України призвела до істотного падіння рівня щастя лише на тих територіях, де безпосередньо відбувалися військові дії, і практично не вплинула на самооцінку щастя в інших регіонах.
Було вивчено думку 2 тис. респондентів з усіх регіонів (крім АР Крим та окремих непідконтрольних Уряду України територій Донецької та Луганської областей). Статистична похибка не перевищує 2,4%.
Джерело: КМІС