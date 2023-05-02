Це незвичайне татуювання виконується без використання голки і фарби.

Вчені з Техаського університету в Остіні розробила так зване е-тату з невеликих мікросхем та сенсорів, пов’язаних еластичними контактами.

Татуаж кріплять до грудей як пластир. Наклейка завтовшки всього у дві людські волосини важить 2,5 г.

Звісно, це татуювання наносять не для краси, а з діагностичною метою.

Електронні тату здатні вимірювати активність серця і передавати дані на комп’ютер чи смартфон лікарю. Тобто, постійний моніторинг дозволить завчасно виявити захворювання, або погіршення стану хворого.

Отже це дуже перспективна розробка, оскільки рання діагностика, як стверджують фахівці, дозволяє запобігти 80% усіх хвороб.

Живиться електронне татуювання від зовнішнього акумулятора і може безперебійно працювати до 40 годин. Тепер, щоб дізнатися про стан пацієнта, не потрібне підключення до громіздких елементів живлення чи апаратури.

Крім серцевого ритму тату фіксує також кров’яний тиск і рівень стресу.

Розробники тестували електронний прилад на п’яти здорових пацієнтах, які жили у звичному режимі, рівень похибки вимірів виявився дуже низьким.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Advanced Electronic Materials і мали широкий резонанс.

Джерело: New Atlas

Фото: Advanced Electronic Materials